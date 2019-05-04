İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Başkan İmamoğlu, ”Ulaşım demiştik, yazılarımızı yazdık öğrencilerimizin kartı 50 lira olacak. Bizim annelerimiz 4 yaşına kadar çocuklarıyla bu şehri ücretsiz gezecekler. İSKİ’ye yazımızı yazdık, suyumuzu kademeli olarak yüzde 40 ve yüzde 50 indireceğiz. Bu şehrin yoksulluk haritasını envanterini çıkaracağız. Bu şehrin mazlumlarını mutlaka koruyacağız. Bu şehrin mazlumu kalmayacak.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kadıköy Belediyesine gelerek Başkan Şerdil Dara Odabaşı’n tebriklerini iletmek üzere ziyarette bulundu. Bu ziyarette Başkan İmamoğlu’na Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Burada gerçekleştirilen ziyaretin ardından Başkan Odabaşı ile Başkan İmamoğlu sırasıyla konuşma yaparak Kadıköylülere seslendiler.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, burada yaptığı konuşmasında, “Bugün daha mutlu daha gururluyum. Onlarca yılına ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadıköy Belediyesini ziyaret ediyor. Kadıköy’ü ziyaret ediyor. Bunun anlamı çok farklı. Daha çok Kadıköy diye yola çıkmıştık. Kadıköy’de kazanmak yetmez, İstanbul’u da kazanıp Ekrem İmamoğlu’nu da Belediye Başkanı yapacağız demiştik. Bir hayalimizdi bu, bugün bu hayalimiz gerçek oldu. Sırada daha büyük düşler var. Gerçek olması için yeni başlangıçlar yapıyoruz.” dedi.