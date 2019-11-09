İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na, Almanya'da Kybele Dostluk Ödülü

31 Mart seçimlerinin ardından kendisine ziyarette bulunan Wulff'a da teşekkür eden İmamoğlu, "O dönemde beni ziyaret etmesi çok anlamlıydı. Benim için çok değerli ve hayatım boyunca unutmayacağım bir ziyaretti." ifadesini kullandı.

Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkürlerini sunan İmamoğlu, hayatı boyunca hangi görevde olursa olsun Türk-Alman dostluğuna hizmet edeceğini söyledi.

Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller'in davetlisi olarak Berlin'de bulunan İmamoğlu, Berlin Eyalet Meclisi'nde, Berlin ile kardeş kent olan Budapeşte, Prag, Brüksel ve Varşova Büyükşehir Belediye başkanlarıyla açık oturumda konuştu.

İstanbul ile Berlin arasında kardeş şehir anlaşmasının, duvarın yıkılışından sadece bir hafta sonra imzalandığını hatırlatan İmamoğlu, "Sizlere, demokrasiye inancı tam ve demokrasiye bağlılığını ve kararlılığını ispat etmiş 16 milyon İstanbullunun da selamını getirdim. İki gün sonra ölüm yıl dönümünde anacağımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış dünyada barış' ilkesine bağlı olan 82 milyon insanın, bu yolda yürümekteki kararlılığını da burada Alman dostlarımıza ifade etmek isterim" dedi.

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 1989'da, 18 yaşında olduğuna işaret eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitede okuyordum ve insanların buluşması, kucaklaşması, özlemle birbirine sarılması, özgürleşmesini derinden hissetmiştim. Nerede olursa olsun, özgürlük, buluşma, kucaklaşma bence dünyadaki herkesin yüzünü güldürür. Şu anda verdiğimiz mücadele de tamamıyla bu aslında. Ortak bir hareket. O bakımdan demokrasiyle olan, özgürlükle olan, cumhuriyetle, bağımsızlıkla olan, birleşen duyguların dünyaya ne kadar derin ve güzel mutluluklar yaşattığının bir göstergesi aslında Berlin'deki duvarın yıkılış anı. Elbette günümüze de çok derin mesajları var. O günden bugüne 30 yıl geçtikten sonra şunu unutmayalım ki bu ortak mücadele devam ediyor. İnsanların mutluluğu için devam ediyor. Özgürlüğü için devam ediyor. İyi ki Berlin'deki duvar yıkılmış, ama tahmin ediyorum dünyada bu anlamda yıkılacak daha çok duvar var."

İmamoğlu ayrıca Berlin temasları çerçevesinde, Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Ümit'in hayatlarından kesitler üzerine kurgulanan "Merhaba Güzel Vatanım" filminin Avrupa galasına da katıldı.

