İmamoğlu'nun ruhunun ve kalbinin millet için çarpmadığını iddia eden Canikli, "Beyni bu milletin emrinde değil, çıkıp bunu bile söylemiyor, 'Olur mu öyle şey? Ben her şeyimle Türk milletine aitim' demiyor, diyemiyor. Sadece bu konuyla ilgili sorulan soruları geçiştirerek olayı kapatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Canikli, Yunan medyasının İmamoğlu'nu sahiplendiğini, kendisi gibi gördüğünü ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu kişiyi kendisi gibi görüyor, kendi evladı gibi görüyor, 'bizim çocuk' diyor. Hatta İngilizce yayın yapan bir gazete doğrudan 'The Greek' olarak tanımlıyor. 'Greek' olarak yani 'Yunan' diyor, Ekrem Bey'e 'Yunan' diyor. Olmayan bir şeyi kesinlikle kamuoyuyla paylaşmıyoruz, her şey ortada, açık. Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın. Bir defa gerçekten ruhunun, kalbinin, beyninin Türk milleti için çarptığını, tüm her şeyiyle bu millete ait olduğunu ispat etmen gerekiyor. Olmadığı konusunda çok büyük soru işaretleri, şaibeler, kuşkular var. Onların netleştirilmesi gerekiyor, bu milleti ikna etmen gerekiyor. Yoksa o göreve gelemezsin, bu millet elbette o göreve gelmene müsaade etmez."