HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek

YSK'nın İstanbul kararı sonrası "İBB Başkanlığını kim yönetecek?" sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre 23 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar İBB Başkanlığına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

alı yerlıkaya kımdır

Ali Yerlikaya ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 – 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 – 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2013 – 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 – 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklamaKılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama
İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (2)İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (2)
Anahtar Kelimeler:
seçim İçişleri Bakanlığı İBB istanbul Ali Yerlikaya Vali

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı

CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Meral Akşener'den önemli açıklamalar

YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili Akşener'den açıklama!

AK Partili Mustafa Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.