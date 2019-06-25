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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00’e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 15:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00’e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00’e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.

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