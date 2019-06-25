İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00’e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi sonras\u0131nda Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 15.00\u2019e kadar s\u00fcren il\u00e7e se\u00e7im kurulu itiraz s\u00fcresi sona erdi.5 g\u00fcnd\u00fcr izliyorlar ama yakla\u015fam\u0131yorlar! 'B\u00f6ylesiyle ilk kez kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m'Erdo\u011fan: Kendimizi ni\u00e7in anlatamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n muhasebesini yapaca\u011f\u0131zHDP'li Temelli: \u0130stanbul se\u00e7imine m\u00fcdahalemizin \u00f6nemli sonu\u00e7lar\u0131 oldu