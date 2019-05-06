İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

YSK'nin gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek.

- Yenilenen seçimde neler tekrar edilecek?

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

- Yenilenen seçimde aday listesi değişecek mi?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.