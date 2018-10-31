"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım"

Tekin, 76 projede 240 milyar lira haksız kazanç elde edildiğini, bunun dünya tarihinin en büyük imar yolsuzluğu olduğunu savunarak, "24 derslikli bir okul yaptırmanın maliyeti 8 milyon lira. 240 milyar lira ile 30 bin 24 derslikli okul yapılır.

Bir gazetede yayımlanan, "emsalsiz ihanet" başlıklı habere işaret eden Tekin, habere konu Toplu Konut İdaresi uzmanlarının İstanbul hakkında hazırladığı ve 76 örnek projenin değerlendirildiği bir rapora göre, 12 milyon metrekarenin üzerinde fazladan inşaat yapıldığını belirtti. Tekin, hastane arazisine gökdelen, okul arazisine plaza dikildiğini öne sürdü.

Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un, Türkiye ekonomisinin üçte biri anlamına geldiğini, Türkiye'de yaşayan her 5 kişiden birinin İstanbul'da yaşadığını, İstanbul'un büyük potansiyeli, ekonomik ve ekolojik kaynakları doğru kullanılması halinde sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin zenginleşeceğini söyledi.

150 yataklı tam donanımlı bir hastane 40 milyon 500 bin lira.

240 milyar lira ile 5 bin 900 hastane yapılır. Bir avuç adam Türkiye'den 3 tane GAP, 5 bin 900 hastane, 30 bin okul çaldılar. İhanet demek buna hafif kılır, bunun adı istiladır, İstanbul için işgaldir." diye konuştu.

Kendisinin de 6 yıl önce hazırladığı benzer bir rapora göre 50 milyar dolarlık "vurgun" yapıldığını iddia eden Tekin, "Bu büyüklükte bir vurgun ancak

şebeke kurmakla yapılır." ifadesini kullandı. Tekin, bugün İstanbul'u beton lobisinin yönetttiğini, bu lobinin İstanbulluların parasını, doğasını ve hayatını çaldığını öne sürdü.

İstanbul’da 100 bin imar mağduru olduğunu ifade eden Tekin, bu çeteyle hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini, bunun AK Parti'si, CHP'si, MHP'sinin olmadığını söyledi.

-"Hiçbir arkadaşım rakibim değildir"

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olup olmadığına ve CHP'den adaylık için ismi geçenlere yönelik soruya Tekin, şöyle karşılık verdi:

"Elbette adayım. Bütün arkadaşlarım çok kıymetlidir, hiçbir arkadaşım rakibim değildir. 4 yıl önce İstanbul'da bütün bu çalışmalara başlayan bir siyasetçiyim. Bugün aday gibi davranıyorum, yarın partim ne yapar o beni hiç ilgilendirmez. Bu çalışmalarımı sekteye uğratacak hiçbir şey içinde değilim. Sahada seçmenlerin çok büyük desteğini görüyorum. Gürsel Tekin'i test etmek istiyorsanız Bağcılar'a, Esenler'e, Sultanbeyli'ye, Esenyurt'a soracaksınız. CHP'nin en az oy aldığı yerlerde, vatandaşların derdine derman olmak istiyoruz. Bu konuda sahada sıkıntımız yok. İstanbul ile ilgili çok ciddi projelerimiz ve güçlü kadrolarımız var. İstanbul'da sadece 16 milyon vatandaşımızın sorununu değil, misafir olan 1 milyona yakın Ortadoğu ve Afrika coğrafyasından gelenlerin de dertlerini dert edindik. Afrikalıların mahallesindeydim geçen hafta. Kaç bin Afrikalı, Ortadoğulu seçmenin olduğunu bilen bir siyasetçiyim. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır. 2 bin 800 oyumuz var. Neden olmasın?"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olup olmayacağına yönelik soru üzerine Tekin, "Nişan yapılmış, büyük olasılıkla düğün olacak gibi." dedi.

