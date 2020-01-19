İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı hizmete sunuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Veri Portalı açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi ve çevre kuruluşları tarafından yayımlanan verileri sunan Açık Veri Portalı ile kamunun şeffaflığının ve vatandaş katılımcılığının artırılması amaçlanıyor.

Kamusal hizmetlerde elde edilen verileri kullanarak vatandaşların da proje geliştirebileceği portala https://data.ibb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Portalda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları, iştirak şirketleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında toplanan veri setleri, akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler ve vatandaşlar tarafından kullanılmak üzere birçok kategoride paylaşılıyor. Öncelikle belediyenin ulaşım, çevre ve enerji alanlarında topladığı açık veri setlerinin paylaşıldığı portalın zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Açık veri setlerine ilişkin bilgilere, güncel verilere ve duyurulara ulaşılabilen vatandaşlar, portalda görmek istedikleri, ihtiyaç duydukları bilgileri de İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletebilecek.

Portal ile Türkiye genelindeki kamu ve özel sektörün de katılımıyla açık veriye ilişkin bir ekosistem oluşturulacak.

