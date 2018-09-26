İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çinli gazetecileri ağırladı

Çinli gazeteci ve sosyal medya fenomenlerini misafir etmekten mutlu olduklarını kaydeden Uysal, "Gazeteci arkadaşlarımız, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Bu akşam da burada onlarla beraberiz. İnşallah güzel bir İstanbul programı geçirirler. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yarın akşam, bir şekilde orada temsil edileceğiz. Gelen arkadaşlarımız ise 69. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da kutlamış olacaklar. Her halde ömürlerinde farklı bir kutlama yapmış olacaklar." diye konuştu.

Bu sene Çin'de, "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Uysal, "Bu çerçevede daha önce Büyükşehir Belediyemiz, Çin'de fuar ve etkinliklere katıldı. O faaliyetlerin devamı olarak orada bir grup gazeteci ve sosyal medya fenomenini İstanbul'da davet ettik. 5 gündür misafirlerimiz. İstanbul'umuzun değişik yerlerini geziyorlar." dedi.

Uysal burada yaptığı konuşmada, misafirlerin İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiklerini, buradan edindikleri güzel izlenimlerle ülkelerine dönüp, Türk halkı ile Çin halkı arasında iletişim ve etkileşimin artmasına vesile olacaklarına inandığını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çinli gazetecilere gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Wei, Çin'in çok büyük bir piyasa olduğunu, çok fazla Çinli'nin Türkiye'ye gelmek istediğini dile getirerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olarak el ele bu işi organize ettik. Bu sadece iki ülkenin ilişkileri için değil aynı zamanda -galiba Türk medya mensubu arkadaşlar biliyor - 'Bir Kuşak Bir Yol' stratejimiz var. Bu stratejimizi, Cumhurbaşkanımızın ilan etmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Bu 5 yıl içinde Çin ve Türkiye ilişkilerinde somut meyveler alındı. Özellikle bu 5 yılın sonunda Çin ve Türkiye arasında turizm sektöründeki işbirliğinde daha parlak bir sonuç alındı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang'un Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Wei, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 7 ayında Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı, geçen yıla oranla yüzde 91 arttı. Onun için iki ülke arasındaki bu işbirliğinin daha parlak olacağına inanıyorum. Medya sektöründeki bu arkadaşlarımız burada unutulmaz bir Türkiye tecrübesi kazanacak. Burada gördüklerinizi ülkenizdeki insanlara anlatacaksınız. Sizin aracılığınızla Çin halkı, Türk halkının misafirperverliğini, güler yüzlülüğünü görecek. Çeşitli mecralardan gelen insanlar olarak aktaracağınız bilgilerle Çin ve Türkiye arasındaki iletişim ve etkileşime katkı sunacaksınız."

Cui Wei, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümünü yarın başkonsolosluk binasında gerçekleştirilecek bir resepsiyonla idrak edeceklerini vurgulayarak, davetlilerin katılmalarını istedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

