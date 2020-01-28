İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacağı bütçede iyileştirmeye gitti. 2019 yılında, İBB bütçesinden 147,7 milyon TL ödenek gerçekleştirilen deprem harcamalarında rakam 2020’de 341 milyon TL’ye yükseltildi. Böylelikle miktar iki buçuk kat büyütülmüş oldu. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, geliştirilen bütçeyle deprem çalışmalarında daha etkin yönetim imkanına sahip oldu.

2019'DA BÜTÇENİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ KULLANILMADI



2019 yılında deprem harcamaları için İBB bütçesinden ayrılan payın önemli bölümü kullanılmadı. 2019’da İBB bütçe tasarısında Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamaları için 1 milyar 12 milyon TL ödenek ayrıldı. Yıl sonunda, ayrılan ödeneğin yüzde 14,5’i kullanılarak 147,7 milyon TL harcanmış oldu. 2020’de geçen yıl harcanan bütçe geliştirilerek 341

milyon TL’ye yükseltildi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ayrılan bütçenin yüzde 55’i

kullandı. Böylelikle bütçede öngörülen rakamın yarısından biraz fazlası kullanılmış oldu.