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İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 'ayva'lı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da ayva sattığı kamyonetine zabıta tarafından el konulduktan sonra ürünleri çürüyünce kendisine geri verildiğini iddia eden seyyar satıcı, ayvaları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önüne döktü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan seyyar satıcı, "Ekrem beyle görüşmek istedim. Defalarca aradım. Randevu randevu randevu... Ne zaman randevu. Her şey bittikten sonra mı görüşme yapılacak? Ben adalet istiyorum" diye konuştu.

Seyyar satıcı Sabri A.'nın iddiasına göre Küçükyalı'da satış yaptığı sırada aracına zabıta tarafından el konuldu. Aracı geri verilmeyen Sabri A.'nın başvurduğu belediye yetkilileri talebe olumlu yanıt vermedi. Dün akşam aranan Sabri A.'ya aracını geri alabileceği söylendi. Aracını teslim alan Sabri A. ayvaların çürüdüğünü görünce Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi. Aracındaki ayvaları belediye binasının önüne döken Sabri A. olay yerine gelen polis tarafından uzaklaştırldı. Olayla ilgili tutanak tutulduktan sonra Sabri A.'ya aracını teslim etti.

'BEN ADALET İSTİYORUM'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabri A. "15 gün önce aracıma Anadolu yakası zabıta ekipleri el koydu. Tutanak tutmadılar. Polis geldi. Biber gazı sıktılar. Beni darp ettiler. Aracıma da hasar verdiler. Dün akşamüstü aldım geri. Malım olduğu gibi çürümüş. Kime başvursam kimseyle görüştürmüyorlar. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı. Adalet böyle mi oluyor? Hani her şey çok güzel olacaktı? Böyle mi çok güzel olacak? Zararım 10 binin üzerinde. Ekrem beyle görüşmek istedim. Defalarca aradım. Randevu randevu randevu... Ne zaman randevu. Her şey bittikten sonra mı görüşme yapılacak? Ben adalet istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi ayva protesto seyyar satıcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şov yapma kardeşim vergisiz ayva satıyorsun vergi ödeyenin hakkını yiyorsun belediyeyemi kızıyorsun
Şimdi olayı taa siyasi partilere bağlayan cahiller çıkacaktır.Yorumlara bakın.
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