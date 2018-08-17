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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Geçmişte savaş uçakları, bombalar, silahlar kullanılarak ülkemizde yapılmak istenenler başarılı olmayınca, dolar, silah olarak kullanılıp bu dönemde başarılmak isteniyor. Ama artık milletimiz her şeyin farkında. İnşallah bu mücadeleyi azimle kazanan biz olacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Geçmişte savaş uçakları, bombalar, silahlar kullanılarak ülkemizde yapılmak istenenler başarılı olmayınca, dolar silah olarak kullanılıp bu dönemde başarılmak isteniyor. Ama artık milletimiz her şeyin farkında. İnşallah bu mücadeleyi azimle kazanan biz olacağız." dedi.

Saraçhane'deki belediye binasında personelle bayramlaşan Uysal, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların rahat, huzurlu bir şekilde kurbanını kesebilmeleri ve güzel bir bayram geçirmeleri için üzerilerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirtti.

"Bayramda görevlerimizi yapmamız, İstanbulluların da mutlu olmasını sağlayacaktır" diyen Uysal, "İstanbulluların mutluluğu da bizlerin ve ailelerimizin mutluluğuna yansıyacaktır. İstanbullular bayramı huzurlu geçiremezse İBB çalışanları olarak sizler de huzursuz ve mutsuz olacaksınız. Önemli olan hep beraber bayram yapmak, hep beraber mutlu olmak. Herkes görevini tam yaparsa, mutluluğa daha kolay ulaşırız." dedi.

Uysal, her birimin kendi içinde görev dağılımı ve nöbetleri olduğunu belirterek, "Makamı daha yüksek olanlar bayramda daha telaşlı olacak. Hep beraber görevimizi tam yapacağız. İstanbul'da bayram, bayram tadında geçecek. Milletimizin kırgınlıkları ortadan kaldırıp dostluk ve samimiyeti tekrar birinci gündem maddesi yaptığı dönemleri inşallah hep beraber yaşarız. Türk milleti ve İslam dünyası olarak Kurban Bayramı'nda inşallah tek vücut olmayı başarırız. İnşallah bayram bu samimiyete vesile olur." ifadelerini kullandı.

- "Doları silah olarak kullanıyorlar"

Son günlerde yaşanan gelişmelere değinen Uysal, "15 Temmuz'da silahla, topla, uçakla başarılamayanlar, son günlerde ekonomik savaşla başarılmak isteniyor. Geçmişte savaş uçakları, bombalar, silahlar kullanılarak ülkemizde yapılmak istenenler başarılı olmayınca, dolar, silah olarak kullanılıp bu dönemde başarılmak isteniyor. Ama artık milletimiz her şeyin farkında. İnşallah bu mücadeleyi azimle kazanan biz olacağız. Birliğin beraberliğin arttığı günler olan Kurban Bayramı da inşallah buna vesile olacak. Kurban Bayramı, ülkemize karşı ilan edilen bu ekonomik savaşta mücadele azmimizi arttıracak inşallah." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kurban kesimleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görevimizi tam yaptığımızda hem kurban kesen vatandaşlarımız rahat edecek hem de kurban kesimi bir ibadet olarak en güzel şekilde yerine getirilmiş olacak. Bu konuda üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapacağız. Kurban Bayramı'nın ailemizdeki, İstanbulumuzdaki, ülkemizdeki kardeşliği arttırmasına vesile olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Mevlüt Uysal, tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

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bayramlaşma İBB İstanbul Büyükşehir Mevlüt Uysal

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