İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Geçmişte savaş uçakları, bombalar, silahlar kullanılarak ülkemizde yapılmak istenenler başarılı olmayınca, dolar silah olarak kullanılıp bu dönemde başarılmak isteniyor. Ama artık milletimiz her şeyin farkında. İnşallah bu mücadeleyi azimle kazanan biz olacağız." dedi.

Saraçhane'deki belediye binasında personelle bayramlaşan Uysal, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların rahat, huzurlu bir şekilde kurbanını kesebilmeleri ve güzel bir bayram geçirmeleri için üzerilerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirtti.

"Bayramda görevlerimizi yapmamız, İstanbulluların da mutlu olmasını sağlayacaktır" diyen Uysal, "İstanbulluların mutluluğu da bizlerin ve ailelerimizin mutluluğuna yansıyacaktır. İstanbullular bayramı huzurlu geçiremezse İBB çalışanları olarak sizler de huzursuz ve mutsuz olacaksınız. Önemli olan hep beraber bayram yapmak, hep beraber mutlu olmak. Herkes görevini tam yaparsa, mutluluğa daha kolay ulaşırız." dedi.