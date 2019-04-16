İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çocuklara güvenli yaşam eğitimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen afet eğitimlerinden 36 bin 363 öğrenci yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl eğitim ve öğretim dönemi boyunca "Güvenli Yaşam Eğitimle Başlar" sloganıyla afetlerden korunmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları düzenleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve belediyenin çocuk meclisi iş birliğinde verilen eğitimler, İstanbul'daki ilk ve ortaokul öğrencilerini kapsıyor. Bu eğitimlerle çocukların, olası afetlere karşı hazırlıklı olması, afetler sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konularında bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla 102 okuldan 6 bin 700 öğrenci bu eğitimlere katıldı. 2006 yılından bu yana ise 800'ü aşkın okuldan, 36 bin 363 öğrenci afet eğitimlerinden yararlandı.

-Teorik ve uygulamalı eğitim

Afet eğitimleri AKOM'un eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor. AKOM uzmanları tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler sözlü olarak anlatılırken Türkiye ve İstanbul'da yaşanan sel, deprem ve heyelan gibi afetlerden elde edilen videolar ve fotoğraflar izletiliyor. Hazırlanan sunum ve simülasyonlarla olası afetlerde uygulamalı olarak neler yapılması gerektiğini öğrenen çocuklara tatbikatlar da yaptırılıyor.

