İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Deniz Feneri'ne bedelsiz tahsis

Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 7 Haziran 2018'de bir dilekçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurarak genel merkez olarak kullandığı Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmaz Sokak numara 4'teki 3 bin 775 metrekarelik taşınmazın kendisine 25 yıl bedelsiz tahsis edilmesini talep etti.

Dosya görüşüldüğü sırada söz alan CHP Grup Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı, belediye mülklerinin vakıf ve derneklere bedelsiz tahsis edilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Bugüne kadar pek çok taşınmazın vakıf ve derneklere verildiğini ancak bunun bir süredir kesildiğini hatırlatan Balyalı, "Ne dernekler ne vakıflar geldi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gayrimenkuller verdik, bakım ve onarımlarını üstlendik. Tahsis konusu bir süredir gelmeyince, ben herhalde tahsis edilecek bir yer kalmadı diye düşünmeye başladım. Ama yanılmışım. Şimdi karşımıza geçmişi son derece karanlık ve kirli olan Deniz Feneri Derneği geldi. Bu tahsislerin yanlış olduğunu söylediğimizde, buradaki arkadaşlarımız çıkıp bize bu vakıf ve derneklerin ne kadar yararlı işler yaptığını anlatıyorlar." diye konuştu.

"Bu vakfı ve derneklerden başka sosyal yardım yapan kurum ve kuruluş yok mu?" diye sorulması gerektiğini dile getiren Balyalı, şunları söyledi:

"Sürekli olarak sizin partinizin yandaşı vakıf ve derneklere belediyemizin mallarını tahsis etme gibi bir zorunluluğunuz mu var? Başka vakıf ve derneklerin talepleri olmasına rağmen sürekli belli derneklere belediyenin imkanlarını oluk oluk akıtmayı anlamak gerçekten mümkün değil. İçimiz artık kan ağlamaya başladı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tahsis konusunda kantarın topuzunu kaçırdı, adaleti yok saydı. 'Bizden olsun' diye yandaş vakıf ve derneklere sonsuz imkan sağlıyorsunuz. Hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir iş yapıyorsunuz. Bu nedenle rapora ret oyu vereceğiz."