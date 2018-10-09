İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere eğitim desteği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 77 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Açıklamaya göre, "Bir Takdir de Büyükşehir'den" projesi ile yarıyıl dönemlerinde başarılı olan ve karne notları yüksek öğrencileri hediye ile ödüllendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılı başlarında da her dönem öğrencilere çanta ve kırtasiye seti desteğinde bulunuyor.

Desteğini 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başlangıcında da sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi 77 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye kırtasiye setlerini ulaştırdı. Okul çantası, kalem, defter çeşitleri, silgi ve resim boyaları gibi çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ilkokul, ortaokul ve liselere ulaştıran İstanbul belediye bugüne kadar toplamda 130 bin öğrenciyi bu desteğe dahil etmiş oldu.

Yarıyıl tatillerinde de 112 bin öğrenciye kırtasiye yardımı ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplamda 242 bin öğrencinin hizmetten yararlanmasını sağladı. Kağıthane'de bulanan Yaşar Doğu İlk ve Ortaokulu'nda hediyelerin teslimi için program düzenlendi ve kırtasiye setleri öğrencilere takdim edildi.