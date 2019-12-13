İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesi kabul edildi

"Piyasaya güven veriyoruz. Çünkü herkes biliyor ki İBB yeni ve profesyonel kadroları finansal planlamayı iyi yapıyor. Yasal ödemelerimizin tamamını yapıyoruz. Personelimizin ödemelerini zamanında yapıyoruz. Sosyal hizmetler alanında yeni projeler başlatıyoruz. Kent yoksulluğu ile mücadele alanında bu ilk altı ayda bile yeni projelere bütçe ayırabildik. Sosyal yardımlar gibi, kreşler gibi, Halk Süt projesi gibi, 30 bin üniversiteliye destek gibi pek çok yeni destek paketi başlatabildik."

İBB iştiraklerinin 23,5 milyar lira öngörülen bütçesinin de yüzde 15 daralmayla 20,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran İmamoğlu, göreve geldiklerinde belediyenin birçok şirketinin borç yükü altında olduğunu belirtti. Bu şirketlerin vergi borçlarının büyük bölümünü ödediklerini, bir bölümünü yeniden yapılandırdıklarını ifade eden İmamoğlu, "İlk 6 ayda iştiraklerdeki bu fotoğrafı tersine çevirdik. Bu çok büyük başarı. Hizmette devamlılığı sağladık. İGDAŞ hariç iştiraklerimizde yaklaşık 600 milyonluk fark yarattık, İGDAŞ ile birlikte 900 milyon lira gibi bir kar ile bu yılı kapatıyoruz. Önümüzdeki sene bunu en az iki katına çıkaracağız." diye konuştu.

- Bütçe rakamları

İmamoğlu, İBB'nin 2020 bütçesinde gelirleri 21,3 milyar lira, giderleri ise yaklaşık 25,9 milyar lira olarak planladıklarını anlatarak, "Gelirlerimizi 2019 yılına kıyasla yüzde 12'lik bir artışla 21 milyar 250 milyon lira olarak planlıyoruz. Giderlerimizin ise 25 milyar 850 milyon lira olacağını planlıyoruz. 4,6 milyar liralık açığımıza ilave 3,6 milyar liralık kredi geri ödemelerimiz olacak. Mevcut 3,5 milyarlık yatırım kredisini düştüğümüzde 4,7 milyar liralık bir net finansman ihtiyacı demek oluyor." ifadelerini kullandı.