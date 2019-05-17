İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - Ramazanın manevi iklimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleriyle Yenikapı, Maltepe ve Sultanahmet'te yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maltepe ve Yenikapı sahilleri ile Sultanahmet Meydanı'nda dün başlayan ve 3 Haziran'a kadar devam edecek etkinliklerde, akşam ezanından önce tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştiriliyor. İftarın ardından çocuklar için özel sahne gösterileri yer alırken teravih sonrası da konserler düzenleniyor.

- Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanlarında çarşı kuruldu

Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanları, İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde hazırlandı. İstanbullular, etkinlik alanlarında kurulan çarşıda, sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaşabiliyor. Köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden bozaya kadar pek çok ürün de çarşıda bulunuyor.

Birçok yayınevinin kitaplarından, hediyelik eşyalara, çini, topaç ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine, usta ellerin canlı performanslarına kadar ihtiyaç duyulan her şey İslami ve Geleneksel Sanatlar Sokağı'nda yer alıyor. Yenikapı ve Maltepe'de ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor.