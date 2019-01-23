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İstanbul Büyükşehir, sağlıkta 5 milyon 385 bin kişiye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında kent genelinde sunduğu sağlık hizmetlerinden 5 milyon 385 bin 550 kişi yararlandı - Pansuman, yara bakımı, fizyoterapi, psikoterapi, ev ve kişisel temizlik gibi evde sağlık hizmetinden 193 bin 334 kişi faydalandı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2018 yılında kent genelinde sunduğu sağlık hizmetlerinden 5 milyon 385 bin 550 kişi faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, İstanbul Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kentte yaşamını sürdüren vatandaşlara aralıksız sağlık hizmeti sunuluyor. 2017 yılında İstanbul'da İBB'nin sağlık hizmetlerinden 4 milyon 637 bin 365 kişi istifade etti.

Vatandaşlar geçen yıl da sağlık hizmetlerinden İstanbul genelinde faydalanmaya devam etti. Kentin farklı noktalarında bulunan 25 engelli merkezinde 686 bin 318 seans eğitim hizmeti sunuldu. Ayrıca bu merkezlerden 114 bin 491 kişi, medikal yardımlardan faydalandı.

İBB, İstanbulluya ailelerin yaşam kalitelerini artırma, koruyucu, önleyici, geliştirici gibi konularda da hizmet sunuyor. Belediyenin danışmanlık hizmetinden 3 milyon 143 bin 356 kişi faydalandı.

Kişilerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunan sporla rehabilitasyon hizmetlerinden ise 1 milyon 476 bin 230 kişi yararlandı.

- Evde sağlık hizmetiyle vatandaşlara ulaşıldı

İBB, evde sağlık hizmeti ihtiyacı duyan hasta, engelli ve yaşlılara da ulaşıyor. Pansuman, yara bakımı, fizyoterapi, psikoterapi, ev ve kişisel temizlik gibi evde sağlık hizmetinden 193 bin 334 kişi faydalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezleri'nde yıl boyunca 1 milyon 26 bin 263 seans hizmet verildi.

Kentte 2018 yılında 362 bin 967 kişiye kadın ve aile sağlığı eğitimi verildi. 95 bin 172 İstanbullu da Aile Sağlığı ve Eğitim Merkezleri'nde eğitim imkanından faydalandı.

İBB'nin 2018 yılında sunduğu sağlık hizmetlerinden 5 milyon 385 bin 550 kişi faydalandı.

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İBB istanbul sağlık hizmetleri

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