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İstanbul Büyükşehirden babalara ve öğrencilere buzda paten keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliğinde Babalar Günü dolayısıyla çocuklar ve babalarını buz pistinde bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliğinde Babalar Günü dolayısıyla çocuklar ve babalarını buz pistinde bir araya getirdi. Karnesini getiren çocuklar, babalarıyla birlikte kayarak keyifli anlar yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un ilk olarak 2015 yılında hayata geçirdiği "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliği bu yıl da gerçekleşti. Her yıl ilginin arttığı etkinlikte karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni yaparak eğlenceli dakikalar geçiriyor. Öğrenciler 10.00-18.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabiliyorlar. "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliği bu yıl Silivrikapı Buz Pisti’nde babalar ve çocuklarını bir araya getirdi. Babalar Günü ile birleştirilen etkinlikte karnesini getiren çocuklar babalarıyla birlikte kaydı.
Silivrikapı Buz Pisti Tesisi İşletme Amir Yardımcısı Murat Bağış, “Burada çocuklarımızın buz pateni yapmak için 3 gün boyunca karne etkinliği düzenlemekteyiz. Bugün de çocukların Babalar Günü olması itibariyle babalara hediye olarak çocuklarıyla beraber buz pateni etkinliğine katılmalarını sağladık. Çocuklarımız günlük olarak saat başı 10 seans şeklinde babalarıyla gelerek buz pateninden faydalanıyorlar. Keyifli dakikalar yaşıyorlar. Bütün İstanbul halkını bekliyoruz. Çocuklar karneleri ile beraber geliyorlar. Babalarına hediye olarak da buz pateninde beraber kayıyorlar. Ailenin temel taşlarından olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. İnşallah nice güzel Babalar Günü’nü hep beraber yaşamayı temenni ediyorum“ diye konuştu.

“Eğleniyoruz, çocuklarımızla beraberiz”
Çocuğuyla birlikte kaymak için Silivrikapı’ya gelen Mehmet Çakır, “Belediyemize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Dünyadaki tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Burada hoş vakit geçiriyoruz. Eğleniyoruz. Çocuklarımızla beraberiz. Bu bizler için güzel bir imkan. Herkesin buraya gelmesini beklerim. İlk girdiğimizde kaymak bilmeyenler için zor oluyor. Şu an biraz alışmaya başladık. Şu anda biraz daha iyi durumdayız“ dedi.

“Karneleri çok iyi, eğlenmeye geldik”
Çocuğunun istediği üzerine geldiğini söyleyen Selahattin Reka, “Çocukların isteği üzerine geldik. Karne hediyesi olarak beni zorla buraya getirdiler ama büyük bir hediye oldu. Bunun bir dizisi var. Çocuklar o diziyi izliyorlar. Buz pisti üzerinde bir hayat geçiyor. O sayede buraya geldik. Çocuklarım çok başarılı öğrenciler. Karneleri çok iyi. Eğlenmeye geldik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın inşallah“ dedi.

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