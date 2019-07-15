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 İSTANBUL - ÇAMLICA CAMİİ'NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için Büyük Çamlıca Camii'nde mevlit okutuldu.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için Büyük Çamlıca Camii'nde mevlit okutuldu.
15 Temmuz Derneği ve İstanbul Valiliği tarafından ortak düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, şehit aileleri ve gazilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Camiye gelenlerden görüntü
-Kuran okunması
-Dua edilmesi
-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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