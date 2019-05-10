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İSTANBUL- ÇAMLICA CAMİİ'NDE RAMAZAN'IN İLK CUMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Büyük Çamlıca Camii'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Büyük Çamlıca Camii'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Binlerce kişi yağan yağmura rağmen ramazan ayının ilk cumasında Büyük Çamlıca Camii'ne akın etti. Camiden çıkanlardan bir kişi, “Böyle bir eserin İslam alemine Türk milletine kazandırılmasından dolayı Çok mutluyuz" dedi. Bir başka kişi, "Diyecek bir şey yok, gelip de görmek lazım. İçerisi tamamen dolu" diye konuştu. Bu arada Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gelen turistler Büyük Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Cami içinden görüntüler

-Cuma namazına gelen cemaat

-Vatandaşlar İle röp

Detaylar

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