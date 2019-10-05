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İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 01:16 | Son Güncelleme

Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Tekirdağ’dan ve Keşan’dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu.

Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ’dan ve Keşan’dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yan yolda suyla kaplanan zeminde arıza yapan araçlar yolda kaldı.
İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.
Karayolları ekipleri, yolun açılması yoğun çaba sarf ediyor.

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli
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