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İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 02:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.

Tekirdağ’dan ve Keşan’dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yan yolda suyla kaplanan zeminde arıza yapan araçlar yolda kaldı.

İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.

Karayolları ekipleri, yolun açılması yoğun çaba sarf ediyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde hortum ve sağanak yağmur etkili olurken Çorlu ilçesinde ise bir biri ardına çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

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Sağanak yağmur uyarısına karşın yoğun yağmurun yaşanmadığı Çorlu’da peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

EDİRNE'DE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

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Fırtınadan dolayı ilçe merkezinin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı.

Aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezin de bulunan kavak mahallesin deki ana cadde su baskını nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar bir süre yaya kaldırımda bekledi. Mahallede yaşayan bir kişi elinde ki şemsiye ile çöplerden dolayı tıkanmış olan rögarları kendi imkânları ile açtı.

Meteoroloji den edinilen son bilgilere göre Trakya bölgesinde yağışların hafta sonu da aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

KUZEY EGE'DE YAĞMUR ŞİMŞEK VE FIRTINA İLE GELDİ

Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek çakması ile etkili olan yağış Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerinde şiddetini arttırdı.

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Yoğun yağış, Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Tekirdağ sağanak yağış hava durumu

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