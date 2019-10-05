İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

Fırtınadan dolayı ilçe merkezinin birçok yerinde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde hortum ve sağanak yağmur etkili olurken Çorlu ilçesinde ise bir biri ardına çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.

Aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezin de bulunan kavak mahallesin deki ana cadde su baskını nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar bir süre yaya kaldırımda bekledi. Mahallede yaşayan bir kişi elinde ki şemsiye ile çöplerden dolayı tıkanmış olan rögarları kendi imkânları ile açtı.

Meteoroloji den edinilen son bilgilere göre Trakya bölgesinde yağışların hafta sonu da aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

KUZEY EGE'DE YAĞMUR ŞİMŞEK VE FIRTINA İLE GELDİ

Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek çakması ile etkili olan yağış Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerinde şiddetini arttırdı.

Yoğun yağış, Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle döndü.

(İHA)



