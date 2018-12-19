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İstanbul-Çatalca'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor.

Haber: Savaş ATAK-İSTANBUL (DHA) Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren ilçede kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

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