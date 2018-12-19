İstanbul-Çatalca'da kar yağışı

Haber: Sava\u015f ATAK-\u0130STANBUL (DHA) \u00c7atalca'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oluyor. Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan uyar\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan sabah saatlerinden itibaren il\u00e7ede kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. Ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle il\u00e7enin y\u00fcksek b\u00f6lgeleri beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.Piramitlerin tepesinde seks yapt\u0131larSisli yolda arac\u0131 ar\u0131zalanan s\u00fcr\u00fcc\u00fc ate\u015f yakt\u0131Bursa'da mahallelinin 'arsenikli su' tepkisi
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