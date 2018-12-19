İstanbul-Çatalca'da kar yağışı

Haber: Savaş ATAK-İSTANBUL (DHA) Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren ilçede kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

