İSTANBUL- ÇATALCA'DAKİ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

- ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da çekiciyle bir aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çatalca'daki kaza cuma günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Arızalanan traktör çekiciye yüklenerek tamire götürülüyordu. Bu sırada önüne bir kamyonun çıktığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü A.T.direksiyon kırınca çekiciyle çarpıştı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza anının görüntüsü (güvenlik kamerası)

-Yaralının kurtarılması

-Ambulansa taşınması

-Traktörün görüntüsü

-Aracın görüntüsü

-Detaylar

