HABER

İSTANBUL- ÇATALCA'DAKİ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

- ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI Haber-Kamera: Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da çekiciyle bir aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

- ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da çekiciyle bir aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çatalca'daki kaza cuma günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Arızalanan traktör çekiciye yüklenerek tamire götürülüyordu. Bu sırada önüne bir kamyonun çıktığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü A.T.direksiyon kırınca çekiciyle çarpıştı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:
---------
- Kaza anının görüntüsü (güvenlik kamerası)
-Yaralının kurtarılması
-Ambulansa taşınması
-Traktörün görüntüsü
-Aracın görüntüsü
-Detaylar

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladıAkıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı
Sivas’ta korku filmlerini aratmayan görüntülerSivas’ta korku filmlerini aratmayan görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İlkokul kantininde iğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.