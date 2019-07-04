HABER

İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar için günübirlik festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında dört yıldır yapılan "Çocukça Bir Gün" etkinliğinde konser, atölye ve performansların yanı sıra çizgi film gösterimleri, canlı müzik ve çeşitli sürpriz içerikler yer alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Caz Festivali kapsamında 5-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik "Çocukça Bir Gün" etkinliği düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapsamında dört yıldır çocuklara özel olarak düzenlenen etkinlik bu yıl 13 Temmuz'da Feriye'de yapılacak.

Gün boyu devam edecek etkinliğin programında çizgi film gösterimleri, canlı müzik ve çeşitli sürpriz içeriklerin yanı sıra atölye ve performanslar da yer alacak.

İstanbul Caz Festivali ve İKSV Alt Kat tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Çocuk Atölyeleri Tasarım Programı" da gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Bu Kimin Sesi?" atölyesinde ise 5-8 yaş arası çocuklar, oyunlar eşliğinde temel ses egzersizleri yapacak.

"Geometrik Gitarlar Atölyesi"nde çocuklar, çeşitli malzemelerle kübist formlardan oluşan kendi geometrik gitarlarını tasarlayacak.

Pace Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Seslerden Renklere Renklerden Çizgilere Takı Atölyesi"nde sesler renk, çizgi, motif, sonrasında anahtarlık ve takılara dönüştürülecek.

İKSV tarafından "Caza Dokunan Eller" temasıyla düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz'a kadar caz müziğin usta isimlerinden güncel müziğin tanınmış ekiplerine, 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlamaya devam ediyor.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Ahlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendiAhlat’ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi
Bozcaada Belediye Meclisi'nden radikal ruhsat kararıBozcaada Belediye Meclisi'nden radikal ruhsat kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocukça Bir Gün İKSV İstanbul Caz Festivali

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez,: Sardes Antik Kenti

İşte fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası Bozcaada Belediyesi'nden son dakika kararı

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası flaş karar!

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.