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İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar yaptı

Şile yolunda Ümraniye istikametine seyir halinde olan otobüs yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.

Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.

(DHA)

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Çekmeköy istanbul İETT Son dakika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ya arkadaş masum insanların işine son verdin ne kadar sarhoş varsa aldın işe al sonucu bu
Istanbulda ne kadar çok otobüs, metrobüs kazası yaşanmaya başladı, başkan değişince şoför leridemi değiştirdiler
Torpille iett soforu alinirsa olacagi bu !
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