İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı

İstanbul Cerrahi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ‘Dentistic’i hizmete açtı.

İstanbul Cerrahi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ‘Dentistic’i hizmete açtı. Hastaneden yapılan açıklamada; dijital gülüş tasarımı, implant teknolojisi, hafif ortodontik bozuklukların tedavisinde kullanılan şeffaf plak (aligner) teknolojisi, ofis tipi diş beyazlatma ve zirkonyum porselen diş konularında hizmet verileceği belirtildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ’Dentistic’in yöneticisi Dt. Sait Gezer, yaptığı açıklamada; "İstanbul’un sağlık vadisi olarak bilinen Fulya’da yer alan ve en yeni teknolojilerin kullanıldığı kliniğimiz açıldı. Ağız ve diş sağlığı alanında önemli merkezlerden biri olmayı hedefliyoruz" dedi.



