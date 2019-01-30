HABER

İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

İstanbul Cerrahi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ‘Dentistic’i hizmete açtı.İstanbul Cerrahi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ‘Dentistic’i hizmete açtı.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı

İstanbul Cerrahi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ‘Dentistic’i hizmete açtı.

İstanbul Cerrahi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ‘Dentistic’i hizmete açtı. Hastaneden yapılan açıklamada; dijital gülüş tasarımı, implant teknolojisi, hafif ortodontik bozuklukların tedavisinde kullanılan şeffaf plak (aligner) teknolojisi, ofis tipi diş beyazlatma ve zirkonyum porselen diş konularında hizmet verileceği belirtildi.
Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ’Dentistic’in yöneticisi Dt. Sait Gezer, yaptığı açıklamada; "İstanbul’un sağlık vadisi olarak bilinen Fulya’da yer alan ve en yeni teknolojilerin kullanıldığı kliniğimiz açıldı. Ağız ve diş sağlığı alanında önemli merkezlerden biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Uzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısıUzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısı
Uzmanından detoks konusunda uyarıUzmanından detoks konusunda uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.