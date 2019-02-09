HABER

 İSTANBUL -  ÇEVRE BAKANI KURUM KARTAL'DA İNCELEMELERDE BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bu sırada bir nöbetçi savcı da olay yerine geldi. Enkaz çevresinde yaklaşık 20 dakika kalan nöbetçi savcı incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı. Bir süre daha incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinden ayrılarak kriz merkezine geçti.
Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerindeki çalışmaları da devam ediyor. Vinç yardımıyla beton blokları kaldıran ekiplerin zemin kata kadar indikleri öğrenildi. Enkaz çevresindeki riskli binalar da lazerli ölçüm cihazı ile devamlı kontrol ediliyor.

Görüntü dökümü
---------------------------
- Murat Kurum ve Ali Yerlikaya'nın gelmesi
-Nöbetçi savcının gelmesi
-Nöbetçi savcının olay yerinden ayrılması
-Lazerle ölçüm yapılaması
-Çalışmalardan ayrıntı
-Bekleyen vatandaşlardan ayrıntı

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kanTürk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kan
Buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölenBuzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.