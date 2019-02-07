HABER

 İSTANBUL- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'DAN KARTAL'DAKİ ÇÖKMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" dedi.
Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;
------------
-Bakanın açıklaması

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
Derede kaybolan araçta bulunan Barış Kurt’u arama çalışmaları sürüyorDerede kaybolan araçta bulunan Barış Kurt’u arama çalışmaları sürüyor
BBP Sivas Belediye Başkan adayı Ürgüp; esnafın derdini dinlediBBP Sivas Belediye Başkan adayı Ürgüp; esnafın derdini dinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.