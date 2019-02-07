 İSTANBUL- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'DAN KARTAL'DAKİ ÇÖKMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" dedi.
Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" diye konuştu.
Görüntü Dökümü;
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-Bakanın açıklaması
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