 İSTANBUL - CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY: SEÇİM İPTALİ BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da yapılan TBMM CHP İstişare Grubu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Seçim iptali gibi bir konu bizim gündemimizde yok, olmayacak" dedi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Engin Altay, ilk olarak Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'ya rahmet diledi. Engin Altay, "CHP TBMM Grubu İstanbul'da demokrasi nöbeti tutuyor" dedi

"SAHNE TUTANAKLAR TUTULDUĞUNA DAİR CİDDİ BİLGİ VE EMARE VAR"

Engin Altay, Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddialarıyla ilgili, “Büyükçekmece'de sahte seçmen aranacaksa Mevlüt Uysal orada adaydı, seçmen naklini oraya aldırıp, orada oy kullanmasına yadırgama olmamalı. Mevlüt Uysal'ın kendisi ile birlikte Büyükçekmece'de 2 ayrı daireye kaydettirdiği 22 kişidir. Bunlar Mevlüt Uysal'ın özel kalemi, danışmanı, şoförü, sekreteri, yardımcılarıdır. Büyükçekmece'de hakikaten usulsüz bir seçmen kaydı yapılmışsa, bunun mimarı de, mihmandarı da Mevlüt Uysal'dır" şeklinde konuştu.