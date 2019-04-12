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 İSTANBUL - CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY: SEÇİM İPTALİ BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:31 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da yapılan TBMM CHP İstişare Grubu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçim iptali gibi bir konu bizim gündemimizde yok, olmayacak" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da yapılan TBMM CHP İstişare Grubu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçim iptali gibi bir konu bizim gündemimizde yok, olmayacak" dedi.

"CHP TBMM GRUBU İSTANBUL'DA DEMOKRASİ NÖBETİ TUTUYOR"
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Engin Altay, ilk olarak Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'ya rahmet diledi. Engin Altay, "CHP TBMM Grubu İstanbul'da demokrasi nöbeti tutuyor" dedi
Engin Altay, Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddialarıyla ilgili, “Büyükçekmece'de sahte seçmen aranacaksa Mevlüt Uysal orada adaydı, seçmen naklini oraya aldırıp, orada oy kullanmasına yadırgama olmamalı. Mevlüt Uysal'ın kendisi ile birlikte Büyükçekmece'de 2 ayrı daireye kaydettirdiği 22 kişidir. Bunlar Mevlüt Uysal'ın özel kalemi, danışmanı, şoförü, sekreteri, yardımcılarıdır. Büyükçekmece'de hakikaten usulsüz bir seçmen kaydı yapılmışsa, bunun mimarı de, mihmandarı da Mevlüt Uysal'dır" şeklinde konuştu.

“SEÇİM İPTALİ BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"
Engin Altay, bir gazetecinin, “Bugünkü toplantıda YSK'nın olası bir seçim iptali kararından sonra nasıl bir tavır izleneceğine dönük bir karar alındı mı, bu konuşuldu mu?" sorusuna ise, “Seçim iptali bizim gündemimizde yok. Kesinlikle böyle bir konu görüşülmedi. Yeni seçim 5 yıl sonra. 2024'ün Mart ayında yerel seçimleri yeniden yapacağız ama 2024'ün Mart'ında yapacağız. Seçim iptali gibi bir konu bizim gündemimizde yok, olmayacak. Türkiye'nin gündeminde de olmayacak " yanıtını verdi.

“TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE YENİDEN DÖNMELİYİZ"
Engin Altay, “Mazbata için Maltepe süreci mi bekleniyor?" şeklindeki soruya ise, “Yüksek Seçim Kurulu'nun üstündeki karabasanın dağılması bekleniyor. Basıncın dağılması bekleniyor. Maltepe'de bitse bile ben eminim YSK yukarıdan bir talimat almadan mazbata konusunda bir sıkıntı yaşayacak. Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazandığına dair YSK ekranında halen duran oy sonuçlarını kabul etmeli, benimsemeli ve hep birlikte, el birliği içinde Türkiye'nin sorunlarına odaklanmalı ve Türkiye'nin gündemine yeniden dönmeliyiz" diye yanıt verdi.

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- Altay'ın açıklamaları
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