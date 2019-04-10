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 İSTANBUL - CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'DAN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklarda bizlerin lehine sonuçlar çıktı" dedi.
Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.
Kaftancıoğlu, konuşmasına Türkiye'nin 81 ilinde il başkanları tarafından yapılan YSK'ya ortak çağrı metnini okuyarak başladı.
Kaftancıoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Oy sayımlarında bir yavaşlama mı var" sorusuna Kaftancıoğlu,
"İstanbul'da 31 bin 186 sandığın, 30 bin 147'si sayıldı. Bu da yüzde 97'ye denk geliyor. Şuan itibari ile İstanbul'un 4 ilçesinde, Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe'de sayımlar devam ediyor. Pendik, Avcılar ve Esenyurt'ta sayımlar birkaç saat içinde bitecek. Sadece Maltepe'de belediye ve büyükşehir oyları sayılıyor. Buradaki sayımlar, sandık kurulu değil, MHP'nin başvuruları ile yavaşlatılıyor. Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklarda bizlerin lehine sonuçlar çıktı" yanıtını verdi.

Görüntü dökümü
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-Kaftancıoğlu açıklaması

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