İSTANBUL- ÇİÇEK BUKETİNDE SAKLADIĞI BIÇAKLA KARISINI YARALAMIŞTI; SAVCI 22 YILA HAPİS İSTEDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ümraniye'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Mercan Sevim'i (36) sokak ortasında bıçaklayarak yaralayan Hamdi Sevim'in yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, Hamdi Sevim'in, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Duruşmada psikolog eşliğinde beyanı alınmak istenen Mercan Sevim, konuşmakta zorlanıp panik yaşadığı için olanları anlatamadı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamdi Sevim ile mağdur Mercan Sevim ve tarafların avukatlarının yanısına bir psikolog da duruşma salonunda hazır bulundu. Psikolog, müşteki Mercan Sevim'in beyanda bulunacağı sırada sanığın dışarıya çıkarılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.

MÜŞTEKİ BEYANI SIRASINDA SANIK DIŞARIYA ÇIKARILDI

Sanık dışarıya çıkarıldıktan sonra Mercan Sevim'in beyanına geçildi. Sevim, sanık ile 2 yıl önce boşandığını söylediği. Olaydan önce sanığın annesine kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen Sevim, konuşmaya devam edemedi.