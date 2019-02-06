İSTANBUL - ÇİPRAS KABATAŞ'TA TEKNEYE BİNMEDEN ÖNCE ESNAFLA SELAMLAŞTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'ya gitmek üzere geldiği Kabataş'a esnafla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. Esnafla tokalaşan Çipras ve beraberindekiler iskelede bekleyen yata bindi. Çipras'ın yanında eşi Peristera Baziana yer alırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çipras'ın iskeleye gelişi

-Esnafla selamlaşması

-Yata binmesi

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