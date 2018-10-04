İstanbul çocuk filmi ile anlatılacak

Kendi çalışmaları hakkında gelen soruyu da cevaplayan Necati Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi olmayacak, Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık çok animasyon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların eğitimine, öğretimine önem verdiğimiz günlerdeyiz. İzleyici filmler yaptığımız gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Kendi dönemindeki yapımlara da değinen ünlü oyuncu, “Benim zamanımda Adile Naşitlerin anlattığı masallar vardı. Keloğlanımız vardı ama çizgi filmi değildi. Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah ona karşın böylesi güzel ürünlerimiz var" dedi.

“İLGİ ÇOK FAZLA"

Galaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, “İstanbul Muhafızları adlı çocuk filmi, biliyorsunuz daha önce çizgi film şeklinde televizyonlarda yayınlanan, idari yapımcılığını Kültür A.Ş. şirketi tarafından üstlenen bir film. Bu çizgi film önce istanbul'u çocuklarımıza çok iyi anlatabilme, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri çizgi film üzerinden anlatma adına başlanılan bir çalışma. İlgi çok fazla. En fazla izlenen filmler arasında yer aldı. Onunla birlikte çocuklarla birlikte ailelerin de izlediği bir hal aldı. Öyle olunca biz de bu İstanbul Muhafızları'nı çocuk sinemasına dönüştürme ve bir sinema filmi düşüncesi oluştu. Bugün burada galasını yapıyoruz. 5 Ekim itibariyle de sinemalarda yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Film gösterimi öncesi filmin oyuncuları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarının karşısına geçerek fotoğraf çektirdi.

