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İstanbul çocuk filmi ile anlatılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı çocuk filminin galası yapıldı.

Aksiyon ve macera türündeki filmin çekimleri, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleşti. Gerçekle animasyon karakterlerin iç içe geçtiği filmde; Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi oyuncular yer alıyor.

“BİR DİZİ VE FİLM PROJEMİZ VAR"

Galaya eşi ve çocuğuyla katılan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, “Film küçüklerin gönlüne girdi, umarım başarılı olur. Filmin yönetmenine hayat boyu başarılar ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Kendi çalışmaları hakkında gelen soruyu da cevaplayan Necati Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi olmayacak, Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık çok animasyon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların eğitimine, öğretimine önem verdiğimiz günlerdeyiz. İzleyici filmler yaptığımız gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Kendi dönemindeki yapımlara da değinen ünlü oyuncu, “Benim zamanımda Adile Naşitlerin anlattığı masallar vardı. Keloğlanımız vardı ama çizgi filmi değildi. Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah ona karşın böylesi güzel ürünlerimiz var" dedi.

“İLGİ ÇOK FAZLA"

Galaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, “İstanbul Muhafızları adlı çocuk filmi, biliyorsunuz daha önce çizgi film şeklinde televizyonlarda yayınlanan, idari yapımcılığını Kültür A.Ş. şirketi tarafından üstlenen bir film. Bu çizgi film önce istanbul'u çocuklarımıza çok iyi anlatabilme, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri çizgi film üzerinden anlatma adına başlanılan bir çalışma. İlgi çok fazla. En fazla izlenen filmler arasında yer aldı. Onunla birlikte çocuklarla birlikte ailelerin de izlediği bir hal aldı. Öyle olunca biz de bu İstanbul Muhafızları'nı çocuk sinemasına dönüştürme ve bir sinema filmi düşüncesi oluştu. Bugün burada galasını yapıyoruz. 5 Ekim itibariyle de sinemalarda yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Film gösterimi öncesi filmin oyuncuları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarının karşısına geçerek fotoğraf çektirdi.

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İstanbul çocuk filmi ile anlatılacakİstanbul çocuk filmi ile anlatılacak
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