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İstanbul Coffee Festival 19-22 Eylül’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük açık hava kahve etkinliği İstanbul Coffee Festival 19-22 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek.Dream Sales Machine’in kahve sektöründe dünyaca tanınan etkinliği İstanbul Coffee Festival, 19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek.

Avrupa’nın en büyük açık hava kahve etkinliği İstanbul Coffee Festival 19-22 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek.
Dream Sales Machine’in kahve sektöründe dünyaca tanınan etkinliği İstanbul Coffee Festival, 19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek. Dört gün sürecek festivalin biletleri satışa sunuldu.
Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 6. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaşacak.
İstanbul Coffee Festival’in programında en sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü coffee shop’lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alıyor.
True Artisan Bar’da dünyaca ünlü coffee shop’lar
La Marzocco True Artisan Bar bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden en iyi coffee shop’ları ağırlayacak. Festival katılımcıları Coffee & More alanında ünlü baristaların demlediği kahveleri deneyimleme şansı bulacak.
Kendi evinin baristaları yarışacak
Her yıl onlarca kahve profesyonelini kahve severlerle buluşturan İstanbul Coffee Festival, bu yıl da eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu workshop ve seminer programına ev sahipliği yapıyor. Kahve meraklıları için workshop alanında demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları yapılacak, seminer ve panellerde merak edilen konular katılımcılarla paylaşılacak.
Farklı aktiviteler, kahve ve müzik keyfi
Katılımcı markaların kendi alanlarında ziyaretçiler için hazırladığı çeşitli deneyimlerle zenginleşen İstanbul Coffee Festival, dört gün boyunca kahve severler için bir oyun alanına dönüşecek. Onlarca müzisyenin vereceği konserler ve Coffee & More alanına konumlandırılacak deneyim alanlarıyla İstanbul Coffee Festival katılımcılara kahve ve müzik keyfini bir arada yaşatacak.

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