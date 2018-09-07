İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) Kadıköy'de başladı.
Dream Sales Machine (Hayal Makinası) tarafından, Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi'nde 3 gün boyunca devam edecek festivalin teması "kimlik" olarak belirlendi.
İCAF Organizasyon ekibinden Asena Hayal Otaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada çizgi dünyası üzerinden beslenen festivalin, bu yıl farklı olarak "Urban Hacking" projesiyle Kadıköy sokaklarına yayıldığını söyledi.
Proje çalışmalarının 15 Eylül'e kadar Kadıköy sokaklara görülebileceğini belirten Otaş, "Aslında festival olarak kamusal alana ilk çıkışımız oldu. 11 sanatçı ve tasarımcıyla Kadıköy sokaklarında 3 boyutlu alan müdahalelerinde bulunduk." diye konuştu.
Sokak sanatçılarıyla birlikte festival alanında 3 gün boyunca canlı grafiti çalışmaları yapılacağını belirten Otaş, Afganistan'ın ilk sokak sanatçılarından Shamsia Hassani'yi de festivalde misafir ettiklerini kaydetti.
Asena Hayal Otaş, "Albüm Kapakları" sergisinde 80 yerli müzik grubunun illüstrasyonla üretilmiş albüm kapağı arşivinin yer aldığını, ayrıca aynı bağlamda müzisyen ve çizerlerin bir araya geldiği bir söyleşinin de planlandığını ifade etti.
İCAF'ın atölye programlarına da değinen Otaş, "Moda All Saints Kilisesi'nde söyleşilerimiz gerçekleşiyor. Söyleşilerin de yine kimlik teması üzerinden şekillendiği bir durum söz konusu. Kimlik temasını çok geniş bir çerçevede ele aldık. Yola çıkış öyküsü ise çizgi romanlar ve süper kahramanlar." ifadesini kullandı.
"Buradaki amaç aslında insanları sanata biraz daha yaklaştırabilmek." diyen Otaş, Kadıköy'ün müzisyen ve çizerlerin buluşma noktası olduğunu, çizgi dünyasını ve sokak kültürünü seven gençlerin festivale ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.
- Festival, grafiti çalışmalarına ev sahipliği yapacak
Ayrıca festivalde, Sinem Yıldırım, Gamze Yalçın, Fulya Hocaoğlu ve Afganistanlı sokak sanatçısı Shamsia Hassani'nin katılacağı canlı grafiti çalışmaları gerçekleştirilecek.
Etkinliklere, Merve Şendil, Murat Kılıkçıer, Sedat Girgin, Ayça Ceylan, Duygu Kanadıkırık, Elif Atmaca, Cem Demirci, Gizem Akgönül, Inez Piso, Rafet Arslan, Ragıp Basmazölmez, Sebahat Karcı, Murat Güzelgün, Volkan Aydemir, Ekmel Ayar, Eren Akdede ve Selin Çınar'ın yanı sıra müzisyen ve çizerler de katılacak.
Karikatür Atölyesi, Linolyum Baskı Atölyesi ve Fanzin Atölyesi'nin sanatseverlerle buluşacağı, 9 Eylül'de sona erecek festivalde, enstalasyon, çizgi roman ve illüstrasyon sergileri, sanatçı katılımlı seminerler ile söyleşiler de gerçekleştirilecek.
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