İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) Kadıköy'de başladı.

Dream Sales Machine (Hayal Makinası) tarafından, Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi'nde 3 gün boyunca devam edecek festivalin teması "kimlik" olarak belirlendi.

İCAF Organizasyon ekibinden Asena Hayal Otaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada çizgi dünyası üzerinden beslenen festivalin, bu yıl farklı olarak "Urban Hacking" projesiyle Kadıköy sokaklarına yayıldığını söyledi.

Proje çalışmalarının 15 Eylül'e kadar Kadıköy sokaklara görülebileceğini belirten Otaş, "Aslında festival olarak kamusal alana ilk çıkışımız oldu. 11 sanatçı ve tasarımcıyla Kadıköy sokaklarında 3 boyutlu alan müdahalelerinde bulunduk." diye konuştu.

Sokak sanatçılarıyla birlikte festival alanında 3 gün boyunca canlı grafiti çalışmaları yapılacağını belirten Otaş, Afganistan'ın ilk sokak sanatçılarından Shamsia Hassani'yi de festivalde misafir ettiklerini kaydetti.

Asena Hayal Otaş, "Albüm Kapakları" sergisinde 80 yerli müzik grubunun illüstrasyonla üretilmiş albüm kapağı arşivinin yer aldığını, ayrıca aynı bağlamda müzisyen ve çizerlerin bir araya geldiği bir söyleşinin de planlandığını ifade etti.