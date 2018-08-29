"İstanbul Comics and Art Festival" 7 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Comics and Art Festival" (ICAF), 7 Eylül'de başlayacak.

Dream Sales Machine tarafından "kimlik" temasıyla gerçekleştirilen festival, Kadıköy'de Club Quartier ve Moda All Saints Kilisesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Etkinlik kapsamında kamusal alan enstalasyonları, çizgi roman ve illüstrasyon stant ve sergileri, canlı grafiti çalışmaları, katılıma açık atölyeler, sanatçı katılımlı seminerler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festival 9 Eylül'de sona erecek.

