"İstanbul Comics and Art Festival" 7 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Comics and Art Festival" (ICAF), 7 Eylül'de başlayacak.
Dream Sales Machine tarafından "kimlik" temasıyla gerçekleştirilen festival, Kadıköy'de Club Quartier ve Moda All Saints Kilisesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.
Etkinlik kapsamında kamusal alan enstalasyonları, çizgi roman ve illüstrasyon stant ve sergileri, canlı grafiti çalışmaları, katılıma açık atölyeler, sanatçı katılımlı seminerler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.
Festival 9 Eylül'de sona erecek.
İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu
Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç
Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Okuyucu Yorumları 0 yorum