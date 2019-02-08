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İSTANBUL - ÇÖP KAMYONETİ ALTINDA CAN PAZARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 08:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Fatih'te çöp kamyonetinden inen sürücü aracın bir anda kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Fatih'te çöp kamyonetinden inen sürücü aracın bir anda kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.
Fatih, Cibali Mahallesindeki kaza saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Belediyesi'ne çöp kamyonetinin sürücüsü Gürol Köseoğlu, Cibali Mescidi Sokaktaki çöp konteynerine aracı yanaştırdı. Temizlik çalışanları konteyneri yaklaştırdığı sırada Köseoğlu da araçtan indi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöp kamyoneti hareket etti.

KAMYONETİN ALTINDAN İTFAİYE ÇIKARDI
Sürücü Köseoğlu hareket eden kamyoneti durdurmak için peşinden koştu. Kayan kamyonet bir evin duvarına çarparak dururken, sürücü aracın altında kaldı. Temizlik çalışanları hemen çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi. Aracın altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada mesai arkadaşları bir an olsun yanından ayrılma. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü kamyonetin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri de ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kamyonet otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kaza yapan kamyonetin görüntüsü
- Kamyonetin altında kalan sürücü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Sağlık ekiplerinin görüntüsü
- Sürücüsünün kamyonetin altından çıkarılması
- Temizlik personeli ile röp
- Genel ve detaylar

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