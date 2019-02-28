HABER

İSTANBUL-  ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞET: CESEDİN GÖVDESİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu.

Şüphelilere ek gözaltı süresi alındı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL(DHA)KADIKÖY'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu. Öte yandan işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı öğrenilen Fahrettin Öztürk'ün cesedin kafasını bir kutuya, ellerini bir poşete koyarak Acıbadem ve Hasanpaşa'da gördükleri çöp konteynerlerine attığını söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınan Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşı için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

ÖNCE GÖVDEYİ ATMIŞLAR
Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu yapılan şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detaylarını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işledikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu anlattığı kaydedildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulunan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan Selim köprüsü yolunu kullandıkları, köprünün girişine yakın Uskumruköy civarında aracı durdurarak gövde kısmını yol kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüphelilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi.

BAŞINI KUTUYA ELLERİNİ POŞETE KOYMUŞLAR
Poliste yapılan sorgusunda Hasanpaşa'daki kafeterya ya geldiklerinde cesedin ayaklarını bir çuvala, başını bir kutuya ellerini de bir poşete koyduğunu anlattığı öğrenildi. Şüphelilerin bu ceset parçalarını Acıbadem ve Hasanpaşa bölgesinde rastladıkları çöp konteynerlerine sırayla attıkları belirlendi.

"BİZ BÖYLE DOSTUZ" DEDİ
Cinayet Büro Amirliğinde oldukça soğukkanlı olduğu gözlenen şüphelinin cesedi yok etmek için arkadaşlarına para verip vermediği yönündeki bir soruya ise "Biz böyle dostuz" diyerek cevaplandırdığı öğrenildi.
Yetkililer diğer ceset parçalarının aranmasına devam edildiğini ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. Çöplerin toplandığı
Şile Kömürcüoda'da bulunan Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisinde kadavra köpekleri kullanılarak arama yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Öldürülen kişinin fotoğrafı
-Ceset gövdesinin bulunduğu mevkiiden görüntüler

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Öğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak için öğretmenlere zeka oyunları kursuÖğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak için öğretmenlere zeka oyunları kursu
Cilvegözü’nde TIR yoğunluğuCilvegözü’nde TIR yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.