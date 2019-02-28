İSTANBUL-  ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞET: CESEDİN GÖVDESİ BULUNDU

Şüphelilere ek gözaltı süresi alındı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL(DHA)KADIKÖY'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu. Öte yandan işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı öğrenilen Fahrettin Öztürk'ün cesedin kafasını bir kutuya, ellerini bir poşete koyarak Acıbadem ve Hasanpaşa'da gördükleri çöp konteynerlerine attığını söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınan Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşı için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

ÖNCE GÖVDEYİ ATMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu yapılan şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detaylarını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işledikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu anlattığı kaydedildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulunan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan Selim köprüsü yolunu kullandıkları, köprünün girişine yakın Uskumruköy civarında aracı durdurarak gövde kısmını yol kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüphelilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi.