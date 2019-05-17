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İSTANBUL - ÇORLU'DAKİ TREN KAZASINDA ÖLENLERİN YAKINLARINDAN SİRKECİ GARI ÖNÜNDE EYLEM

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybedenler Sirkeci Garı önünde eylem yaptı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)
Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybedenler Sirkeci Garı önünde eylem yaptı.
Tren kazasında hayatını kaybedenlerden Bihter Bilgin’in doğum gününde Sirkeci Garı önünde toplanan aileler, "Adalet İstiyoruz" yazılı pankart açtı. Bihter Bilgin'in annesi Zeliha Bilgin zorlukla ayakta durarak yaptığı konuşmasını bitiremedi.
Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan Oğur Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, " Buraya baktığım zaman gördüğüm şey benim anılarımdan ibaret. Ben bu yollardan oğlumla birlikte geçerdim. Buradan geçer Marmaray'a binerdim, vapura binerdim ya da tramvaya binerdim. Burada benim oğlumun ayak izleri varken ben bugün burada onun adına adalet arıyorum" dedi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de eyleme destek verdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ailelerin Sirkeci Garı'nda toplanması
-Basın açıklaması
-Yakınlarını kaybedenlerin konuşması
-Avcılar Belediye Başkanı konuşması
-Genel ve detay görüntüler

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