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İSTANBUL- CUMA HUTBESİNDE ASKERLER İÇİN DUA

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - DİYANET İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesi konusunu “Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür" olarak belirledi.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - DİYANET İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesi konusunu “Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür" olarak belirledi. Barış Pınarı Harekatı'nı da kapsayan hutbe, yurt genelindeki bütün camilerde Cuma namazında okundu.
Kartal'da bulunan Yunus Emre Camii'ne cuma namazına gelen cemaat, cami imamı tarafından okunan hutbeyi dikkatle dinledi. Büyük Çamlıca Camii'ne gelenler ise bugünün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek askerlerimize olan güvenlerinin tam olduğunu ve başarılı olacaklarını söyledi.
Hutbede askerler için edilen dua şu şekilde:
İzzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme!
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle!
Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu
yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle!

Görüntü Dökümü :
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-Büyük Çamlıca camiinden görüntüler
-büyük Çamlıca camii cemaati ile röp
-Kartal Yunus Emre cami imamının hutbe okuması
-Yunus Emre cami cemaatinin hutbeyi dinlemesi
-genel ve detay

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