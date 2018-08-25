HABER

İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1 İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1DHA İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1 Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Cumartesi Annlerinin 700.

İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1 İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1DHA İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1 Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Cumartesi Annlerinin 700. haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin vermedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı. Görüntü Dökümü: -Polisin müdahalesi -Gaz sıkması -Detaylar

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocukPes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk
Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.