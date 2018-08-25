İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1 İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1DHA İSTANBUL CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1 Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Cumartesi Annlerinin 700. haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin vermedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı. Görüntü Dökümü: -Polisin müdahalesi -Gaz sıkması -Detaylar
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