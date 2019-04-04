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İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Erdoğan'ın ardında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden, Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan'ın, Oktay ile rutin bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Oktay'ın konvoyundan görüntüler
- Detaylar

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