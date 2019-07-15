HABER

 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:39 | Son Güncelleme

Haber: Gökhan ÇELİK - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.  İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi.

Haber: Gökhan ÇELİK - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.
İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.
Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı. Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.

Görüntü Dökümü:
----------
-Erdoğan'ın uçağının inişi
-Erdoğan ve emine Erdoğan'ın uçaktan inmesi
-Erdoğan'ın kendisini karşılayanları selamlanması
-Detaylar

DHA FEED

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
İzmir 15 Temmuz’da tek yürekİzmir 15 Temmuz’da tek yürek
Gazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştuGazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Vatandaşlar 15 Temmuz anma töreni için Atatürk Havalimanı'na akın etti

Ve başladı! Vatandaşlar akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.