 İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKİNİST KOLTUĞUNDA

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö treninin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte Kartal tren istasyonuna geçti. Erdoğan makinist koltuğuna geçerek hattın ilk seferini gerçekleştirdi. Erdoğan'ın makinistliğini yaptığı tren, Kartal istasyonundan kalktıktan sonra Başak, Atalar, Cevizli duraklarını geçerek Maltepe'ye geldi. Erdoğan yolculuk sırasında tren hattında bulunanları selamladı. Maltepe durağında trenden inen Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplananların görüntüsü

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Erdoğan'ın konuşması

-Kartal tren istasyonundan görüntüler

-Erdoğan ve Yıldırım'ın gelişi

-Erdoğan ve Yıldırım'ın trene binmesi

-Trenin içinden detaylar

-Erdoğan'ın trenden inmesi

-Erdoğan'ın istasyondan ayrılması

-Detaylar

