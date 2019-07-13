İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMET ŞEVKET EYGİ'NİN CENAZESİNE KATILDI

Haber-Kamera: Güven USTA - Can EROK - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi için Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını kıldırdıktan sonra helallik aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından konuşma yaptı. Erdoğan, "Kalemin yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi de Mehmet Şevket Eygi Bey'in estetik anlayışıydı. Estetikte çok farklıydı ve Müslüman'ın estetiğine çok dikkat etmesini özel sohbetlerimizde de ifade ederdi. Hatta Büyükelçimiz ve şu anda yanımda, beraberimde olan yol arkadaşım İbrahim Kalın Bey'i son olarak yine kendisine gönderdiğimde, malum zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bizim kütüphaneye hibe etti. Tabloları vesaire hepsini" dedi. Eygi'nin naaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı. Eygi'nin cenazesi, defnedilmek üzere Merkezefendi Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntü

-Erdoğan'ın konuşması

-Tabuta omuz vermesi

-Detaylar

