İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR. ŞİMDİ OLAYIN MAHKEME SÜRECİ VAR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Alper KORKMAZ - Güven USTA- İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Camiden çıkarken açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var" diye konuştu.

Erdoğan, "İlde alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değildir" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir" dedi.

Erdoğan, "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar

