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 İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN DIŞLANDIĞI BİR F-35 PROJESİ TAMAMEN ÇÖKMEYE MAHKUMDUR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" dedi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - /İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" dedi.
Erdoğan, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı-IDEF 2019'un açılış töreninde konuştu.
"Bugünlerde F-35'ler konusunda haksızlığa daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah hava kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarından oluşacaktır. Bu çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız var. Helikopterler konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK'ları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.

Görüntü dökümü:
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Erdoğan'ın açıklamaları

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